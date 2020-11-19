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    İlginç olay kamerada! Önce çaldı, sonra geri getirdi

    Giriş Tarihi: 19.11.2020, 15:25

    Son dakika... İlginç olay anbean kameralara yansıdı. Aydın'ın Efeler ilçesinde kimliği belirsiz bir kişi, iş yeri önündeki çiçeği önce çaldı sonra geri getirdi.

    Son dakika... Olay, Efeler ilçesi Güzelhisar Mahallesi Yedieylül Caddesi üzerindeki bir teknik servisin önünde meydana geldi. Servis çalışanları iş yerini güzelleştirmesi için kapı önüne rengarenk bir çok saksı çiçeği koydu. Her gün özenle çiçeklerin bakımını yapan personeller bir sabah geldiğinde çiçeklerin eksildiğini fark etti. İş yerinin güvenlik kameralarını inceleyen personeller, kimliği belirsiz bir kişinin gece saatlerinde çiçeklerden birini alarak gözden kaybolduğunu fark etti.

    Çiçeğin çalınmasına üzülen personel iki gün sonra yine sabah saatlerinde çiçeğin geri getirildiğini fark etti. Yeniden güvenlik kamerasını inceleyen personeller bu sefer de iki gün önce çiçekleri alan kişinin aynı saatlerde çiçeği geri getirdiğini fark etti. Her gün bakımlarını yaptıkları çiçeğin geri gelmesine sevinen personel çiçeklerin yeniden çalınma ihtimaline karşı önlem alma arayışına girdi.

    İHA

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