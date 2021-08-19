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    İllere göre haftalık vaka sayısı haritası güncellendi

    Giriş Tarihi: 19.08.2021, 12:55

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı, illerin haftalık haritasına göre, son 1 haftada en çok Batman, Bayburt, Aksaray, Gümüşhane ve Ardahan'da vaka artışı oldu.

    Sağlık Bakanlığı'nın 7-13 Ağustos haftasını kapsayan 'İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı' haritası güncellendi. Bakan Koca'nın Twitter'daki hesabından paylaştığı haritaya göre, haftalık Covid-19 vaka sayısı; her 100 bin kişide İstanbul'da 181,96, Ankara'da 199,55, İzmir'de 49,81 oldu. Haritaya göre, vaka sayısı en çok artan iller ise Batman, Bayburt, Aksaray, Gümüşhane ve Ardahan oldu. Bakan Koca, "Salgın son hasta iyileşmeden bitmiş sayılmaz. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyalım" mesajını paylaştı. Bakan Koca ayrıca, "Son bir haftada vaka sayısı en çok artan illerimiz; Batman, Bayburt, Aksaray, Gümüşhane ve Ardahan. Aşı ile bağışıklık kazanana kadar tedbirlere tam uyum şart. Maske, mesafe ve temizlik olmazsa olmaz" mesajını da paylaştı.

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