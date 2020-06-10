Antalya'da ev kadını Fatma ile turizmci eşi Ömer Evrensel'in 2018'de doğan Derman ve Yiğit adını verdikleri başlarından yapışık erkek siyam ikizleri, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde gönderildikleri İngiltere'nin başkenti Londra'da bir dizi ameliyatla birbirlerinden ayrıldı.
İngiltere'de ameliyatla ayrılan siyam ikizleri Derman ve Yiğit Türkiye'ye döndü! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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