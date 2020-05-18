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    Yeniasır TV Yaşam İngiltere'den koronavirüs aşısı için tarih geldi!

    İngiltere'den koronavirüs aşısı için tarih geldi!

    Giriş Tarihi: 18.05.2020, 17:10

    Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs tüm dünyayı etkisi altına aldı. Hızla yayılan virüs için tüm ülkeler aşı çalışması yapıyor. İngiltere'den bu konuyla ilgili bir açıklama geldi. Oxford Üniversitesi’nde devam eden çalışmaların başarılı olması halinde 6 ay içinde aşının uygulanmaya başlayacağı belirtildi.

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