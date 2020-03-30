İnsanlar yine dışarlarda! İzmir'de 'pes artık' dedirten görüntü

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/insanlar-yine-disarlarda-izmirde-pes-artik-dedirten-goruntu" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

İzmir'de, koronavirüs önlemleri kapsamında yapılan 'evde kal' çağrılarını yakın zamana kadar dikkate alan vatandaşlar, dışarı çıkmamış meydanlar boş kalmıştı. Özellikle hafta sonları yoğunluğuyla dikkat çeken sahil kenarları boşalırken, Saat Kulesi'nin çevresindeki dinlenme alanları da güvercinlere kalmıştı. Bugün çekilen görüntülerse endişe vericiydi. Konak Meydanı'nda ve Kemeraltı Çarşısı'nda gezen insanlar dikkat çekti. İzmir'de bazı kişilerin uyarıları ciddiye almayıp halen alışverişte olması ve meydanlarda dolaşması 'pes artık' dedirtti.