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    Yeniasır TV Yaşam İnsanlığınız batsın! Sebepsizce köpeği böyle tekmeledi! -video

    İnsanlığınız batsın! Sebepsizce köpeği böyle tekmeledi! -video

    Giriş Tarihi: 10.10.2022, 09:45

    Kütahya'ya bağlı Tavşanlı ilçesinde kameralara yansıyan görüntüler pes dedirtti. Edinilen bilgiye göre, H.Ç. isimli şahıs yolda karşılaştığı köpeklere sebepsiz yere tekme atıyor. Sosyal meydada da paylaşılan görüntülere tepkiler çığ gibi yağıyor.

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    Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir şahsın sebepsiz yere köpeğe tekme atması tepkiyle karşılandı.
    Alınan bilgiye göre, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, isminin H.Ç. olduğu öğrenilen şahıs, 3 köpekle karşılaşıyor. Bu arada şahıs, ses çıkartan bir köpeğin kafasına tekme atıyor. Cep telefonu kamerasıyla görüntülenen olay, sosyal medyada paylaşıldı. Hayvanseverler duruma tepki yağdırdı.

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