İnsanlığınız batsın! Sebepsizce köpeği böyle tekmeledi! -video

Kütahya'ya bağlı Tavşanlı ilçesinde kameralara yansıyan görüntüler pes dedirtti. Edinilen bilgiye göre, H.Ç. isimli şahıs yolda karşılaştığı köpeklere sebepsiz yere tekme atıyor. Sosyal meydada da paylaşılan görüntülere tepkiler çığ gibi yağıyor.
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir şahsın sebepsiz yere köpeğe tekme atması tepkiyle karşılandı.
Alınan bilgiye göre, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, isminin H.Ç. olduğu öğrenilen şahıs, 3 köpekle karşılaşıyor. Bu arada şahıs, ses çıkartan bir köpeğin kafasına tekme atıyor. Cep telefonu kamerasıyla görüntülenen olay, sosyal medyada paylaşıldı. Hayvanseverler duruma tepki yağdırdı.