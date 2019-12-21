İnternet ortamında bilgilerimiz güvende mi?

İnternetten alışveriş yapmak hemen hemen herkes tarafından tercih edilen yöntemlerden. Hem zaman tasarrufu sağlaması hem de çeşit fazlalılığı nedeniyle daha çok tercih ediliyor. Peki internette kredi kartı bilgilerimiz güvende mi? 2019'da 11 milyon veri sızdırıldı. Sadece geçtiğimiz hafta ise 450 bin kredi kartı bilgisinin sızdırıldığını paylaşıldı. Peki interneti nasıl daha güvenli hale getirebiliriz? Uzmanı ahaber'a açıkladı.
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