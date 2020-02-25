 BİZE ULAŞIN
yeniasir.com.tr Anasayfa
Yeniasır Tv > Yaşam > İran'daki koronavirüs salgını sonrası Türk vatandaşlar Türkiye'ye getirildi!

İran'daki koronavirüs salgını sonrası Türk vatandaşlar Türkiye'ye getirildi!

Giriş Tarihi: 25.02.2020, 14:03

Son dakika haberine göre; İran'da görülen koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'ye dönmek isteyen ilk Türk vatandaşlar, uçakla Ankara'ya geldi. Yolcular, 14 gün boyunca Zekai Tahir Burak Hastanesi'nde tedbir amacıyla karantina altında tutulacak. Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Tekrar hatırlatmak isterim ki, ülkemizde Yeni Koronavirüs vakasına rastlanmamıştır. İlgili bakanlıklarımızın iş birliği, Bilim Kurulumuzun rehberliği ve tecrübeli sağlık çalışanlarımızla, ülkemizi bu hastalıktan korumak için azami çaba sarf etmekteyiz." açıklamasında bulundu.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İran'daki koronavirüs salgını sonrası Türk vatandaşlar Türkiye'ye getirildi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

EN YENİ VİDEOLAR

Başkan Erdoğan Azerbaycan'da resmi törenle karşılandı
Başkan Erdoğan Azerbaycan'da resmi törenle karşılandı
Meteoroloji'den son dakika uyarısı!
Meteoroloji'den son dakika uyarısı!
Başkan Erdoğan'dan FOX'a sert tepki
Başkan Erdoğan'dan FOX'a sert tepki
İzmir'de korkutan yangın
İzmir'de korkutan yangın
Kayıp 3 liseli kızın otostopla bindiği otomobil kamerada
Kayıp 3 liseli kızın otostopla bindiği otomobil kamerada
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Meteoroloji'den son dakika uyarısı!
Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Bugün İzmir'de hava nasıl olacak? 25 Şubat Salı hava durumu...
Kayıp 3 liseli kızın otostopla bindiği otomobil kamerada
Kayıp 3 liseli kızın otostopla bindiği otomobil kamerada
Manisa'da kontrol noktasından kaçmak istedi polisi sürükledi
Manisa'da kontrol noktasından kaçmak istedi polisi sürükledi
Otomobil, polis otosuna çarptı: 2’si polis 3 yaralı
Otomobil, polis otosuna çarptı: 2’si polis 3 yaralı
İzmir'de yan yatan bina tahliye edildi
İzmir'de yan yatan bina tahliye edildi
Uşak’ta barajın çatlaması nedeniyle boşaltılan köylerde endişeli bekleyiş sürüyor
Uşak’ta barajın çatlaması nedeniyle boşaltılan köylerde endişeli bekleyiş sürüyor