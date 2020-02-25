İran'daki koronavirüs salgını sonrası Türk vatandaşlar Türkiye'ye getirildi!

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/irandaki-koronavirus-salgini-sonrasi-turk-vatandaslar-turkiyeye-getirildi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Son dakika haberine göre; İran'da görülen koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'ye dönmek isteyen ilk Türk vatandaşlar, uçakla Ankara'ya geldi. Yolcular, 14 gün boyunca Zekai Tahir Burak Hastanesi'nde tedbir amacıyla karantina altında tutulacak. Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Tekrar hatırlatmak isterim ki, ülkemizde Yeni Koronavirüs vakasına rastlanmamıştır. İlgili bakanlıklarımızın iş birliği, Bilim Kurulumuzun rehberliği ve tecrübeli sağlık çalışanlarımızla, ülkemizi bu hastalıktan korumak için azami çaba sarf etmekteyiz." açıklamasında bulundu.