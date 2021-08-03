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    Yeniasır TV Yaşam İspanya'nın gönderdiği 2 yangın söndürme uçağı Muğla'da

    İspanya'nın gönderdiği 2 yangın söndürme uçağı Muğla'da

    Giriş Tarihi: 03.08.2021, 18:39

    İspanya'nın Ankara Büyükelçiliği, orman yangınlarıyla mücadele için İspanya'dan yola çıkan uçakların Muğla Dalaman Havalimanı'na ulaştığını duyurdu.

    İspanya'nın Ankara Büyükelçiliği resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mürettebat konsantre, bu küçük bir iş değil. Ekiplerimiz Türkiye'de" ifadelerine yer verdi. Uçaklar orman yangınlarıyla mücadelede söndürme faaliyetlerine başladı.

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