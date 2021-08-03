İspanya'nın Ankara Büyükelçiliği, orman yangınlarıyla mücadele için İspanya'dan yola çıkan uçakların Muğla Dalaman Havalimanı'na ulaştığını duyurdu.
İspanya'nın Ankara Büyükelçiliği resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mürettebat konsantre, bu küçük bir iş değil. Ekiplerimiz Türkiye'de" ifadelerine yer verdi. Uçaklar orman yangınlarıyla mücadelede söndürme faaliyetlerine başladı.
İspanya'nın gönderdiği 2 yangın söndürme uçağı Muğla'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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