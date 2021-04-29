Koronavirüs tedbirleri kapsamında tam kapanma öncesi İstanbul'dan güney illerine akın eden tatilciler İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Bursa kesiminde kilometrelerce kuyruk oluşturdu. Trafiğin durma noktasına geldiği otoyoldaki yoğunluk drone ile havadan görüntülendi. Yoğunluğa Otoyol AŞ.'nin plansız yol uygulaması da eklenince sürücüler çileden çıktılar.
İstanbul-İzmir otobanı durma noktasına geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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