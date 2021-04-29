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    Yeniasır TV Yaşam İstanbul-İzmir otobanı durma noktasına geldi

    İstanbul-İzmir otobanı durma noktasına geldi

    Giriş Tarihi: 29.04.2021, 15:32

    Koronavirüs tedbirleri kapsamında tam kapanma öncesi İstanbul'dan güney illerine akın eden tatilciler İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Bursa kesiminde kilometrelerce kuyruk oluşturdu. Trafiğin durma noktasına geldiği otoyoldaki yoğunluk drone ile havadan görüntülendi. Yoğunluğa Otoyol AŞ.'nin plansız yol uygulaması da eklenince sürücüler çileden çıktılar.

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