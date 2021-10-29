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    Yeniasır TV Yaşam İstanbul Muhafızları’nın ikinci filmi sinemalarda!

    İstanbul Muhafızları’nın ikinci filmi sinemalarda!

    Giriş Tarihi: 29.10.2021, 12:00

    Yayınlanan 52 bölümüyle milyonlarca çocuğa ulaşan “İstanbul Muhafızları” çizgi filmi, ikinci kez beyazperdede. “İstanbul Muhafızları: Yüzyılın Muhafızları” adlı animasyon film, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda miniklerle buluşuyor.

    Tüm bölümleri MinikaGO'da yayınlanan "İstanbul Muhafızları" çizgi filminin çocuklar tarafından çok sevilen karakterleri, ikinci kez beyazperdeye konuk oluyor. Serinin ilk filmi "İstanbul Muhafızları: Ab-ı Hayat Çeşmesi" 5 Ekim 2018'de vizyona girmiş ve büyük ilgi görmüştü. Yeni yapım "İstanbul Muhafızları: Yüzyılın Muhafızları" ise 29 Ekim 2021 tarihinde çocuklarla buluşuyor.

    GÜRGEN VE AZMİ YİNE KÖTÜLÜK PEŞİNDE
    Yapımcılığını Medyavizyon ile Neher Prodüksiyon'un birlikte üstlendiği, yönetmenliğini Çağrı Cem Bayraklı'nın yaptığı "İstanbul Muhafızları: Yüzyılın Muhafızları", 1920 yılına ışınlanarak tarihin akışını değiştirmeyi planlayan Gürgen ile Azmi'yi durdurmaya çalışan İstanbul Muhafızları'nın maceralarını beyazperdeye taşıyacak.

    GENİŞ BİR KADROYLA HAYATA GEÇİRİLDİ
    Hikayesi Hüseyin Sorgun'a, senaryosu Gökhan Karagülle'ye ait filmin seslendirme kadrosunda Muhammed Ammar Gündüz, Selin Kıdıl, Sevinç Sırma, Sebahat Demirhas, Nihan Omuz, Ali İhsan Bozdemir, Bartu Kerem Yüksel ve Ufuk Yüksel bulunuyor. Film Müziklerinde Behzad Motallebi, Kapanış jeneriği müziğinde Gökçe Kuran ve Taner Tınaz'ın imzası var.

    MUHAFIZLAR, BU SEFER TBMM'Yİ KURTARABİLECEK Mİ?
    "İstanbul Muhafızları: Yüzyılın Muhafızları"nın konusu şöyle: Gürgen ile Azmi, zaman makinesiyle yolculuk yaparak 1920 senesine ışınlanırlar. Amaçları, 23 Nisan'da toplanacak Meclis'i engellemek ve tarihin akışını değiştirmektir. Böylece ortada bir İstanbul olmayacak, eğer İstanbul olmazsa İstanbul Muhafızları'na da gerek kalmayacaktır. Fakat işler kötü ikilinin planladığı gibi gitmez. İstanbul Muhafızları da onların peşinden 1920 senesine ışınlanır.

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