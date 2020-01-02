İstanbul'da Boğaz'da görsel şölen! Gökkuşağı hayran bıraktı! İşte o görüntüler...

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/istanbulda-bogazda-gorsel-solen-gokkusagi-hayran-birakti-iste-o-goruntuler" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

İstanbul’da etkili olan yağmur sonrası gökkuşağı oluştu. Masmavi gökyüzünde renkleriyle adeta bir renk cümbüşü oluşturan gökkuşağı kameralara da yansıdı. İstanbul Boğazı'nı çevreleyen ve Taksim’de oluşan gökkuşağı, manzarasıyla görenleri hayran bıraktı. İşte o anlar...