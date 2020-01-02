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İstanbul'da Boğaz'da görsel şölen! Gökkuşağı hayran bıraktı! İşte o görüntüler...

Giriş Tarihi: 02.01.2020, 17:02

İstanbul’da etkili olan yağmur sonrası gökkuşağı oluştu. Masmavi gökyüzünde renkleriyle adeta bir renk cümbüşü oluşturan gökkuşağı kameralara da yansıdı. İstanbul Boğazı'nı çevreleyen ve Taksim’de oluşan gökkuşağı, manzarasıyla görenleri hayran bıraktı. İşte o anlar...

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İstanbul'da Boğaz'da görsel şölen! Gökkuşağı hayran bıraktı! İşte o görüntüler... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

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