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İstanbul'da depremde herkes kaçarken öyle bir şey yaptı ki... İşte o ilginç görüntüler...

Giriş Tarihi: 27.09.2019, 11:50

Merter'de bir tekstil dükkanında çalışan vatandaşın deprem sırasındaki rahatlığı ilginç görüntüler oluşturdu. Herkes panik içinde dışarı koşarken o oturduğu yerden gülerek koşanları izledi. Dükkan çalışanlarının korku dolu anlarında onun korkmadığı ve gülümsediği görüldü. Rahatlığıyla ilginç görüntüler oluşturan vatandaşın o anları kameralara yansıdı. İşte o ilginç görüntüler...

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