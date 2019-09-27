Merter'de bir tekstil dükkanında çalışan vatandaşın deprem sırasındaki rahatlığı ilginç görüntüler oluşturdu. Herkes panik içinde dışarı koşarken o oturduğu yerden gülerek koşanları izledi. Dükkan çalışanlarının korku dolu anlarında onun korkmadığı ve gülümsediği görüldü. Rahatlığıyla ilginç görüntüler oluşturan vatandaşın o anları kameralara yansıdı. İşte o ilginç görüntüler...
İstanbul'da depremde herkes kaçarken öyle bir şey yaptı ki... İşte o ilginç görüntüler... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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