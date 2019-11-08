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İşte 'Bitcoin Safiye'nin yakalanma anı

Giriş Tarihi: 08.11.2019, 16:24

Aydın'da, kendisini 'ekonomist-broker' olarak tanıtıp, farklı meslek gruplarından 40 kişiyi 600 'bitcoin' karşılığında yaklaşık 30 milyon TL dolandırdığı iddiasıyla aranan Safiye Gökçe'nin yakalanma anı görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kamerası görüntülerinde, Bursa-İzmir Otoyolu Batı Gişeleri'nde gizlenen polis ekiplerinin, Safiye Gökçe'nin bulunduğu otomobili yaklaştığı anda ortaya çıkıp, durdurduğu anlar yer aldı. Önce 2 arkadaşının daha sonra arka koltukta oturan Safiye Gökçe'nin araçtan indiği ve polis ekiplerine teslim olduğu kameraya yansıdı. Otomobilde bir süre arama yapan ekiplerin, Safiye Gökçe'yi Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne götürmek üzere yola çıktığı anlar da görüntülerde yer aldı. İşte o görüntüler...

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