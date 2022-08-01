  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Yaşam İşte Soyer'in ' 3 yıla yüzeceğim' dediği Körfez'in hali! Vatandaş paylaşıp böyle tepki gösterdi

    İşte Soyer'in ' 3 yıla yüzeceğim' dediği Körfez'in hali! Vatandaş paylaşıp böyle tepki gösterdi

    Giriş Tarihi: 01.08.2022, 16:39

    Yerel seçimler öncesi "Körfeze yeni bir soluk getireceğiz" sözüyle İzmir Körfezi'nin yüzülebilir hale getirileceğini vadeden ve bunun da 'belediyenin işi' olduğunu belirten CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, körfez ve derelerde kirlilik ve kokunun katlanarak artması karşısında sessiz. Körfez'de kirlik ve koku sorunu katlanarak artıyor. Bostanlı sahilinde bir vatandaşın çektiği görüntülerde bölgedeki yoğun kirlilik sebebiyle ölen kaplumbağanın görüntüsü yansıdı.

    Camiye giren hırsız, çocuklara hediye için ayrılan parayı ve bilgisayarı çaldı
    Camiye giren hırsız, çocuklara hediye için ayrılan parayı ve bilgisayarı çaldı 1.8.2022 15:55:59
    Didim’de zabıta müdürüne silahlı saldırı! İşe diye çıktığı yolda mermi yağmuruna tutuldu
    Didim'de zabıta müdürüne silahlı saldırı! İşe diye çıktığı yolda mermi yağmuruna tutuldu 1.8.2022 11:10:28
    Günlerdir suların akmadığı Dikili’de vatandaşlar gergin! Su kuyruğu kavgası
    Günlerdir suların akmadığı Dikili'de vatandaşlar gergin! Su kuyruğu kavgası
    İzmir Dikili’de 36 saatlik su kesintisi! Vatandaşlar kuyruğa girdi
    İzmir Dikili'de 36 saatlik su kesintisi! Vatandaşlar kuyruğa girdi
    İzmir’de sera yangını ormana sıçradı! Çok sayıda ekip sevk edildi | Video
    İzmir'de sera yangını ormana sıçradı! Çok sayıda ekip sevk edildi | Video
    İzmir’de istinat duvarı ihmali! Vatandaşın canı hiçe sayılıyor
    İzmir'de istinat duvarı ihmali! Vatandaşın canı hiçe sayılıyor 31.7.2022 11:42:14
    Afyonkarahisar’da faciadan dönüldü! Seyir halindeki araç alev alev yandı | Video
    Afyonkarahisar'da faciadan dönüldü! Seyir halindeki araç alev alev yandı | Video
    Manisa’da kömür ocağında göçük | Video
    Manisa'da kömür ocağında göçük | Video
    Kuralara uymayanın kaçışı çok zor
    Kuralara uymayanın kaçışı çok zor
    Marmaris’te panik anları! Yeni görüntüler ortaya çıktı | Video
    Marmaris'te panik anları! Yeni görüntüler ortaya çıktı | Video
    Bodrumlu Aysu tarih yazdı: Manş Denizi’ni geçen en genç Türk!
    Bodrumlu Aysu tarih yazdı: Manş Denizi'ni geçen en genç Türk! 30.7.2022 15:19:36
    İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi’nde sona doğru
    İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi'nde sona doğru 30.7.2022 13:05:14
    Denizli İl Emniyet Müdürlüğü’ne ait depoda yangın
    Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait depoda yangın 30.7.2022 11:33:10
    VİDEO DEVAM EDİYOR

    Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi seçimleri öncesi verdiği "Yüzülebilir Körfez" vaadi hayal oldu. CHP'li Soyer, " 3 yıl sonra Konak'tan Karşıyaka'ya yüzeceğim" demiş ve bunun için Körfez Dönüşümü Projesi'ni gerçekleştireceklerini söylemişti.

    KİRLİLİK GÖZLER ÖNÜNE SERİLDİ
    Ancak aradan geçen zamanda, Körfez'de bırakın yüzmeyi kokudan yanına yaklaşmak bile mümkün değil. Bir vatandaşın çektiği görüntülerde denizdeki kirlilik açıkça gözüküyor. Görüntülerde bir kamplumbağın da kirlilik nedeniyle öldüğü görüntülendi. Denizdeki kirliliği kayda alan vatandaş, "kokuyu tahmin edin" notunu düştü.

    3 YIL SONRA BURADA YÜZECEĞİM
    Soyer, göreve gelmeden önce " 3 yıl sonra Konak'tan Karşıyaka'ya yüzeceğim" demiş ve bunun için Körfez Dönüşümü Projesi'ni gerçekleştireceklerini söylemişti.

    Ancak gelinen noktada, Körfez'deki kirlilik hala devam ederken, Soyer geçtiğimiz yıl "3 yıl" sözünü değiştirerek "Görev süremin sonuna kadar Körfez'de yüzeceğim" dedi.

    Öte yandan; Köfrez kirliliğinin son bulmasında AK Parti kanadı yağmur suyu ve atık su hatlarının ayrıştırılması gerektiğini belirtirken AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, "İzmir'de yağmur suyu ile kanalizasyon hattı bir arada. Bunun ayrıştırılması lazım. 5 bin kilometreye ihtiyaç var. 640 kilometresi yapılmış durumda" diyerek çalışmalarda katedilen yolu yeterli olmaması yönüyle eleştirdi.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Camiye giren hırsız, çocuklara hediye için ayrılan parayı ve bilgisayarı çaldı
    Camiye giren hırsız, çocuklara hediye için ayrılan parayı ve bilgisayarı çaldı
    CHP yönetimindeki Dikili’de su çilesi! Kesinti neden yaşandı?
    CHP yönetimindeki Dikili'de su çilesi! Kesinti neden yaşandı?
    Didim’de zabıta müdürüne silahlı saldırı! İşe diye çıktığı yolda mermi yağmuruna tutuldu
    Didim'de zabıta müdürüne silahlı saldırı! İşe diye çıktığı yolda mermi yağmuruna tutuldu
    Günlerdir suların akmadığı Dikili’de vatandaşlar gergin! Su kuyruğu kavgası
    Günlerdir suların akmadığı Dikili'de vatandaşlar gergin! Su kuyruğu kavgası
    İzmir Dikili’de 36 saatlik su kesintisi! Vatandaşlar kuyruğa girdi
    İzmir Dikili'de 36 saatlik su kesintisi! Vatandaşlar kuyruğa girdi
    Gül Masalı 6.bölüm 2.fragmanı
    Gül Masalı 6.bölüm 2.fragmanı