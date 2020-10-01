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    İtfaiyeden Nasreddin Hoca misali keçi kurtarma operasyonu

    Giriş Tarihi: 01.10.2020, 09:49

    Balıkesir'de yaşayan Kadir Süzük, 2 gün önce keçilerinin dik olan Yayla Taşı mevkiindeki kayalıklara kaçtığını ve geri dönmediklerini söyleyerek itfaiyeye haber verdi. Dağda mahsur kalan keçileri kurtarmak için harekete geçen ekipler, kaybolan 5 keçi yerine tam 7 keçi buldu. Süzük 7 keçi karşısında, "Keçiler benim. Ama yalnış saymışım. Meğer 7 tanesi kayıpmış. Çok mutlu oldum" dedi.

    Balıkesir'in Havran ilçesinde dağda mahsur kalan keçiler, nefes kesen operasyonla kurtarıldı. Operasyon sonrası ise Nasreddin Hoca fıkrasını aratmadı. Kaybolan 5 keçi yerine ekipler tarafından muhtara, 7 keçi teslim edilince önce şaşkınlık yaşandı sonrasında ise sevincini gizleyemedi.

    Edinilen bilgiye göre, Havran'ın kırsal kesiminde bulunan Çakırdere Mahallesi muhtarı Kadir Süzük, 2 gün önce keçilerin dik olan Yayla Taşı mevkiindeki kayalıklara kaçtığını kendisinin başarılı olamadığını ve geri dönemedikleri için itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Bunun üzerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit ve Havran İtfaiye Grup Amirliği arama kurtarma ekipleri alarma geçti. Usta dağcıları aratmayan uzman personel, 6 saatlik bir mücadele sonrası dik kayalıklardan aşağıya uzatılan halatlar yardımı kaybolan 5 keçiyi zararsız bir şekilde indirdi.

    Ancak muhtarın kayıp olan 5 keçisi 7 keçi olarak bulununca ekipler de şaşırdı. Bunun üzerine yapılan incelemede muhtarın kayıp olan 5 değil, 7 keçisinin dağa kaçtığı anlaşıldı.

    Bu durumun Nasreddin Hoca'nın fıkrasını anımsattığını belirten ekipler, sahibi 5 keçisinin kayıp olduğu ihbarında bulunduğunu aktardı. Sonuç üzerine çok şaşıran muhtar Kadir Süzük ise, "Keçiler benim. Ama yalnış saymışım. Meğer 7 tanesi kayıpmış. Çok mutlu oldum" dedi.

    İHA

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