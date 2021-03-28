İYİ Partili vekil Aytun Çıray'ın aşı açıklamaları 'cehaletin böylesi' dedirtti

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/iyi-partili-vekil-aytun-cirayin-asi-aciklamalari-cehaletin-boylesi-dedirtti" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

İYİ Parti İzmir Milletvekili ve İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, korona aşısının iki doz halinde yapıldığını bilmediği ortaya çıktı.

Aytun Çıray; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "Türkiye'de şu ana kadar 14 milyon dozdan fazla aşı uygulandı" şeklindeki sözlerini eleştirdi ve "60-65 yaş üstü Türkiye'de nufüs 7 milyon, sen 14 milyon aşıyı nasıl yaptın?" diye sordu.