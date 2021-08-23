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    Yeniasır TV Yaşam İzmir Alaçatı'da dehşet! Gece kulübü önünde bıçaklandı

    İzmir Alaçatı'da dehşet! Gece kulübü önünde bıçaklandı

    Giriş Tarihi: 23.08.2021, 12:26

    İzmir’de turizmin gözbebeği Çeşme Alaçatı, 26 günde iki cinayetle sarsıldı. Atiye adlı mekanın çıkışında bir müşterinin cinayete kurban gitmesinin ardından, önceki gece Esnaf Alaçatı adlı gece kulübünün önündeki kavgada da Alpay Kalyon adlı genç bıçaklanarak öldürüldü. Detayları A Haber'den Sefer Ayçe aktardı.

    Çeşme'de hareketli saatler! Gece kulübü önünde bıçaklı kavga

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