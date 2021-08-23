İzmir Alaçatı'da dehşet! Gece kulübü önünde bıçaklandı

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İzmir’de turizmin gözbebeği Çeşme Alaçatı, 26 günde iki cinayetle sarsıldı. Atiye adlı mekanın çıkışında bir müşterinin cinayete kurban gitmesinin ardından, önceki gece Esnaf Alaçatı adlı gece kulübünün önündeki kavgada da Alpay Kalyon adlı genç bıçaklanarak öldürüldü. Detayları A Haber'den Sefer Ayçe aktardı.