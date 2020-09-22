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    Yeniasır TV Yaşam İzmir-Antalya arası 3 saate düşecek!

    İzmir-Antalya arası 3 saate düşecek!

    Giriş Tarihi: 22.09.2020, 13:55

    Türkiye'nin dört bir tarafında dev hizmetler hayata geçiriliyor. Aydın ve Denizli otoyolunun ihalesi yapıldı, çalışmalar başladı. 163 kilometrelik mesafe Aydın'la Denizli'yi birbirine bağlayacak. Denizli, Aydın otoyolunun bir sonraki etabında ise; Denizli, Burdur ve Antalya yolu tamamlanacak. Bu sayede, İzmir ve Antalya arasındaki mesafe 7 saatten 3 saate düşecek. Projelerin 3 yıl içinde tamamlanması bekleniyor. Detayları A Haber Muhabiri Ata Gündüz Kurşun aktardı.

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