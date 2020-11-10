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    İzmir Atatürk’ü andı!

    Giriş Tarihi: 10.11.2020, 11:48

    Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82. yılı dolayısıyla İzmir Cumhuriyet Meydanı'nda anma töreni düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından göndere çekilen bayrak yarıya indirildi.

    Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82. yılı dolayısıyla İzmir'de anma töreni düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ege Ordusu Komutanı Korgeneral Ali Sivri, siyasi parti temsilcileri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı. Atatürk anıtına çelenk sunumunun ardından Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu. Bu sırada çevre yollardaki araç sürücüleri kornaya basarak, bazı vatandaşlar ise evlerinin balkonlarına çıkarak kıyıya yakın gemiler de sirenlerini çalarak saygı duruşuna eşlik etti. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından göndere çekilen bayrak yarıya indirildi.
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