İzmir Belediye Meclisi'nde ilginç protesto: İşte Tunç Soyer'in yüzmeyi hayal ettiği su

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/izmir-belediye-meclisinde-ilginc-protesto-iste-tunc-soyerin-yuzmeyi-hayal-ettigi-su" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

İzmir Belediye Meclisi ilginç bir protestoya sahne oldu. AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, kürsüye İzmir Körfezi'nden aldığı ve bir kavanozun içine koyduğu su ile çıktı ve CHP'li Başkan Soyer'in 'Körfez'de yüzeceğiz' vaadi hakkında eleştirilerde bulundu. Soyer'in kendisinden önceki başkanlar gibi körfezde yüzme isteğini hatırlatan Hızal, "3 yıl tamamlandı. Körfezde yüzmesini tavsiye etmem parmağını bile sokmasın. Körfezi Gediz Nehri kirletiyor dediniz. Biz de sorunun iç körfezde olduğunu söyledik. Gediz'in çıkış noktası dış körfez yani Foça açıklarıdır. Sayın Başkan İzmir'de onlarca sorunlu ve körfeze kirlilik akıtan dereleri görmezden gelerek kirlilik kaynağını başka yerlerde arıyor. Yakın zamanda o derelerde koku gitsin diye kireç bastınız. Yavaş yavaş kirli su akmaya başlamış." diye konuştu.