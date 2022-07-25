İzmir Bornova'da korkutan makilik yangını! Helikopterler havalandı

İzmir'in Bornova ilçesinde makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangın, saat 14.30 sıralarında Belkahve mevkiinde bulunan makilik alanda henüz belirlenemeyen bir sebeple çıktı. Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 3 helikopter ile havadan, 9 arazöz ile karadan müdahale edilirken, itfaiye ekipleri de söndürme çalışmalarına destek veriyor.
İzmir'in Bornova ilçesinde makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Erzene Mahallesi'ndeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter ve 9 arazöz yangına sevk edildi.
Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.