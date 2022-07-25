İzmir Bornova'da korkutan makilik yangını! Helikopterler havalandı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/izmir-bornovada-korkutan-makilik-yangini-helikopterler-havalandi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

İzmir'in Bornova ilçesinde makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangın, saat 14.30 sıralarında Belkahve mevkiinde bulunan makilik alanda henüz belirlenemeyen bir sebeple çıktı. Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 3 helikopter ile havadan, 9 arazöz ile karadan müdahale edilirken, itfaiye ekipleri de söndürme çalışmalarına destek veriyor.