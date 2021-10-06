İzmir Bostanlı'da kıyıları deniz marulu kapladı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/izmir-bostanlida-kiyilari-deniz-marulu-kapladi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki Bostanlı Semti'nde kıyıya yakın noktalar, "deniz marulu" adı verilen yosun türü nedeniyle yeşile büründü. Körfez ile ilgili açıklamaları ile dikkatleri çeken İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kirlilik ile ilgili başka bahaneler aramış ve Körfez'in kirli olmadığını Gediz'den doğru böyle bir durum yaşandığını belirtmişti. Ancak geçtiğimiz sene Kasım ve Mayıs aylarında da yaşanan bu duruma ilişkin Deniz Bilimleri Öğretim Üyesi Doğan Yaşar, Soyer'in açıklamalarının bilimsellikten uzak olduğunu belirterek alınması gereken önlemleri açıkladı.