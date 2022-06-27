İzmir Buca'da orman yangını!

İzmir'in Buca ilçesindeki makilikte yangın çıkarken, söndürülmesi için havadan ve karadan müdahaleye edildi. Buca'nın Seyirtepe mevkisindeki makilikte, saat 12.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeye 2 söndürme uçağı, 3 helikopter ve 20 arazöz ile ekipler sevk edildi. Alevler kısa sürede kontrol altına alındı.
İzmir'in Buca ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Seyirtepe mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler bölgeye sevk edildi.
2 uçak, 2 helikopter ve 20 arazöz ile müdahale edilen yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
Alanda soğutma çalışmaları sürüyor.