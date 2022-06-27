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    Yeniasır TV Yaşam İzmir Buca'da orman yangını!

    İzmir Buca'da orman yangını!

    Giriş Tarihi: 27.06.2022, 14:22

    İzmir'in Buca ilçesindeki makilikte yangın çıkarken, söndürülmesi için havadan ve karadan müdahaleye edildi. Buca'nın Seyirtepe mevkisindeki makilikte, saat 12.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeye 2 söndürme uçağı, 3 helikopter ve 20 arazöz ile ekipler sevk edildi. Alevler kısa sürede kontrol altına alındı.

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    İzmir'in Buca ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

    Seyirtepe mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

    İhbar üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler bölgeye sevk edildi.

    2 uçak, 2 helikopter ve 20 arazöz ile müdahale edilen yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

    Alanda soğutma çalışmaları sürüyor.

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