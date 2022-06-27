İzmir Buca'da orman yangını!

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İzmir'in Buca ilçesindeki makilikte yangın çıkarken, söndürülmesi için havadan ve karadan müdahaleye edildi. Buca'nın Seyirtepe mevkisindeki makilikte, saat 12.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeye 2 söndürme uçağı, 3 helikopter ve 20 arazöz ile ekipler sevk edildi. Alevler kısa sürede kontrol altına alındı.