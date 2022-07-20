İzmir Buca'da orman yangını! Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor

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İzmir'in Buca ilçesindeki Buca Koop Mahallesi yakınlarında bulunan ormanlık alanda yangın meydana geldi. Ekipler alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale ediyor. 2 uçak ve 2 helikopter bölgeye gönderildi.