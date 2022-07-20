  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Yaşam İzmir Buca'da orman yangını! Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor

    İzmir Buca'da orman yangını! Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor

    Giriş Tarihi: 20.07.2022, 17:06

    İzmir'in Buca ilçesindeki Buca Koop Mahallesi yakınlarında bulunan ormanlık alanda yangın meydana geldi. Ekipler alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale ediyor. 2 uçak ve 2 helikopter bölgeye gönderildi.

    İzmir’de kan donduran olay! Pompalıyla kızının evini bastı, yanlışlıkla torununu vurdu
    İzmir'de kan donduran olay! Pompalıyla kızının evini bastı, yanlışlıkla torununu vurdu
    Arazi savaşlarında 1 kişi hayatını kaybetmişti! Komandolar Marmara Gölü’nde nöbete başladı
    Arazi savaşlarında 1 kişi hayatını kaybetmişti! Komandolar Marmara Gölü'nde nöbete başladı
    Bodrum’da eski Türkiye’yi aratmayan görüntüler!
    Bodrum'da eski Türkiye'yi aratmayan görüntüler!
    Eğitimci Arıkan cinayetinde kritik gelişme: Ufuk Akçekaya’nın ifadesi ortaya çıktı!
    Eğitimci Arıkan cinayetinde kritik gelişme: Ufuk Akçekaya'nın ifadesi ortaya çıktı!
    41 saat sonra acı haber geldi! Kayıp çocuklardan 1’inin cansız bedenine ulaşıldı
    41 saat sonra acı haber geldi! Kayıp çocuklardan 1’inin cansız bedenine ulaşıldı
    Ege Üniversitesi mezuniyetinde köpek şoku! Önüne gelene saldırdı
    Ege Üniversitesi mezuniyetinde köpek şoku! Önüne gelene saldırdı
    Manisa’da orman yangını! Rüzgarın etkisiyle yayıldı
    Manisa'da orman yangını! Rüzgarın etkisiyle yayıldı
    Başkan Erdoğan İran’da! Ankara ve Tahran arasında imzalar atıldı
    Başkan Erdoğan İran'da! Ankara ve Tahran arasında imzalar atıldı
    Gece Çeşme’deki yangın korkutmuştu! Yanan alan havadan görüntülendi
    Gece Çeşme'deki yangın korkutmuştu! Yanan alan havadan görüntülendi
    İzmir’de korkunç olay! Konak’ta denizden ceset çıktı
    İzmir'de korkunç olay! Konak'ta denizden ceset çıktı
    Hülya Avşar Ayvalık sokaklarında Ankara havası oynadı
    Hülya Avşar Ayvalık sokaklarında Ankara havası oynadı
    Bakanlıktan ’Asbestli gemi’ açıklaması: Riskli herhangi bir durum tespit edilmedi
    Bakanlıktan 'Asbestli gemi' açıklaması: Riskli herhangi bir durum tespit edilmedi
    Arıkan cinayetinde flaş gelişme! Zanlı tutuklandı
    Arıkan cinayetinde flaş gelişme! Zanlı tutuklandı
    VİDEO DEVAM EDİYOR
    İzmir'in Buca ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

    Yangın, saat 16.15 sıralarında Buca Koop Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıktı. Yangın bölgesine sevk edilen İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan 2 uçak ve 2 helikopterle alevlere müdahale ederken, itfaiye ekipleri de karadan söndürme çalışmalarına destek veriyor. Ekiplerin alevleri kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.

    EN YENİ VİDEOLAR

    MSB o anları paylaştı! Yunanistan’ın göçmenleri Türk kara sularına itti
    MSB o anları paylaştı! Yunanistan'ın göçmenleri Türk kara sularına itti
    Başkan Erdoğan’dan İran dönüşü önemli açıklamalar
    Başkan Erdoğan'dan İran dönüşü önemli açıklamalar
    Muğla Kavaklıdere’de yollar köstebek yuvasına döndü! Çalışmalar 2 yıldır neden tamamlanamadı?
    Muğla Kavaklıdere'de yollar köstebek yuvasına döndü! Çalışmalar 2 yıldır neden tamamlanamadı?
    Göksel Gümüşdağ’ın annesi Fethiye Gümüşdağ’a son görev! Başkan Erdoğan da cenaze namazına katıldı
    Göksel Gümüşdağ'ın annesi Fethiye Gümüşdağ'a son görev! Başkan Erdoğan da cenaze namazına katıldı
    İzmir’de kan donduran olay! Pompalıyla kızının evini bastı, yanlışlıkla torununu vurdu
    İzmir'de kan donduran olay! Pompalıyla kızının evini bastı, yanlışlıkla torununu vurdu
    Arazi savaşlarında 1 kişi hayatını kaybetmişti! Komandolar Marmara Gölü’nde nöbete başladı
    Arazi savaşlarında 1 kişi hayatını kaybetmişti! Komandolar Marmara Gölü'nde nöbete başladı