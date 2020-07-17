İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde zarar üstüne zarar!

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İzmir Büyükşehir Belediyesi 2012 yılında başlattığı 'Akıllı Trafik Sistemi'nde' üçüncü kez ihaleye çıktı. Projenin maliyeti ise 177 milyonu buldu. Ancak sistem hala devreye giremedi. Bu proje dahil olmak üzere, rekor paralar harcanıyor ancak faaliyete geçen uygulama yok. Borç batağına sürüklenen İzmir Belediyesi'nde neler oluyor? İzmir'deki projeler neden faaliyete geçmiyor? Konu hakkında İzmir Belediyesi AK Parti Melis Üyesi Erhan Çalışkan açıklama yaptı. İşte detaylar...