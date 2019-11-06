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İzmir Çiğli'de akılalmaz olay! Çamaşır kurutma makinesi bomba gibi patladı!

Giriş Tarihi: 06.11.2019, 16:22

İzmir'in Çiğli ilçesinde akılalmaz bir olay yaşandı. Bir evde çamaşır kurutma makinesi elektrik kartından kaynaklanan bir sorundan dolayı bomba gibi patladı. Patlamanın ardından ev adeta savaş alanına dönerken, balkondaki lambalar bile eridi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, ev sakinleri yangın söndürme tüpüyle alevlere müdahale etti. Hala olayın şokunu yaşayan 34 yaşındaki bir çocuk annesi Bilge Erbakan, firmaya dava açacaklarını belirtti. Haberle ilgili detaylar a haber ekranlarında...

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