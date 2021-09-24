İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, bir bebeğe yanlışlıkla korona aşısı yapıldığı iddiası üzerine sorumlu kişiler hakkında 'taksirle yaralamaya sebebiyet verme' soruşturması başlatıldığını duyurdu. Detayları A Haber'den Tayfun Er aktardı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'bebeğe koronavirüs aşısı' iddiasına soruşturma haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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