İzmir depreme hazırlıklı mı? Uzmanlardan kritik uyarı

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İstanbul'da gerçekleşen deprem sonrası gözler 13 ayrı fay hattının geçtiği İzmir'e çevrildi.Peki İzmir olası bir depreme hazırlık mı? Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Alim Murathan, a haber'e açıklamalarda bulundu. Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Alim Murathan, İstanbul depreminin ardından İzmir ile ilgili önemli açıklamalarda bulunarak, İstanbul’da bir fay hattı varken, İzmir’de 13 ayrı fay hattının olduğuna dikkat çekti. İşte İzmir'de yapılması gerekenler...