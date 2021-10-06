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    Yeniasır TV Yaşam İzmir depreminde 11 kişiye mezar olmuştu! Yağcıoğlu Apartmanı davası başladı

    İzmir depreminde 11 kişiye mezar olmuştu! Yağcıoğlu Apartmanı davası başladı

    Giriş Tarihi: 06.10.2021, 10:32

    İzmir'de geçtiğimiz yıl 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde 11 kişinin hayatını kaybettiği Yağcıoğlu Apartmanı davası başladı. İddianamede binanın fenni mesulü O.A. ile müteahhit Ş.A. hakkında, ‘Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak’ suçlamasından ayrı ayrı 22 yıl 5'er ay hapis cezası istendi. Dokuz Eylül Üniversitesi ile İstanbul Teknik Üniversitesi akademisyenlerinden oluşan 7 kişilik bilirkişi heyetinin raporuna yer verilen iddianamede, apartmandan alınan beton karot numunelerinin, binanın projesinde belirtilen beton dayanım sınıfına uymadığı, bina statik-betonarme hesaplarında bodrum katın hesaplara dahil edilmediğinin belirlendiği kaydedildi. Detayları A Haber'den Tayfun Er aktardı

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