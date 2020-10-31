İzmir'de meydana gelen 6,6'lık deprem sonrası enkaz altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları devam ederken, müjdeli haberler gelmeye devam ediyor. Son olarak bir kişi daha canlı yayında enkaz altından yaralı olarak çıkartılarak hastaneye gönderildi. .
İzmir depreminde 16 saat sonra mucize kurtuluş! Canlı yayında çıkartıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.