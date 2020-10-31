İzmir depreminde 16 saat sonra mucize kurtuluş! Canlı yayında çıkartıldı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/izmir-depreminde-16-saat-sonra-mucize-kurtulus-canli-yayinda-cikartildi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

İzmir'de meydana gelen 6,6'lık deprem sonrası enkaz altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları devam ederken, müjdeli haberler gelmeye devam ediyor. Son olarak bir kişi daha canlı yayında enkaz altından yaralı olarak çıkartılarak hastaneye gönderildi. .