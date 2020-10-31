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    Yeniasır TV Yaşam İzmir depreminde 16 saat sonra mucize kurtuluş! Canlı yayında çıkartıldı

    İzmir depreminde 16 saat sonra mucize kurtuluş! Canlı yayında çıkartıldı

    Giriş Tarihi: 31.10.2020, 08:25

    İzmir'de meydana gelen 6,6'lık deprem sonrası enkaz altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları devam ederken, müjdeli haberler gelmeye devam ediyor. Son olarak bir kişi daha canlı yayında enkaz altından yaralı olarak çıkartılarak hastaneye gönderildi. .

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