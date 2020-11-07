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    İzmir depreminde dev beton blokların araçların üzerine düşme anı kamerada

    Giriş Tarihi: 07.11.2020, 17:29

    İzmir’in Seferihisar ilçesinde meydana gelen 6.6 şiddetindeki deprem nedeniyle Alsancak’ta atıl vaziyette bulunan viyadüğün dev beton blokları, metrelerce yükseklikten park halindeki araçların üzerine düştü. O anlar bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

    Geçtiğimiz 30 Ekim'de İzmir Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem, 114 kişinin ölümüne, yüzlerce kişinin yaralanmasına ve çok sayıda binanın zarar görmesine neden oldu. Bir yandan depremin yaraları sarılmaya çalışılırken, diğer yandan o kara güne ait yeni görüntüler ortaya çıkmaya devam ediyor. İzmir Alsancak'ta atıl durumda bulunan viyadüğün dev beton blokları da depremin şiddetine dayanamadı. Tonlarca ağırlıktaki beton bloklar saniyeler içerisinde yıkılarak, metrelerce yükseklikten otopark içerisinde bulunan araçların üzerine düştü. O sırada otoparkta bulunan bazı vatandaşlar ve görevliler, depremin etkisi ve blokların düşmesini farkedip kaçarak kurtuldu. Şans eseri olayda kimse yara almazken blokların düştüğü otomobiller kullanılamaz hale geldi.

    Korkutan anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıdı. Olaya yakın bir bölgede iş yeri bulunan Sedat Tümentunç, blokların düşmesiyle yerin daha şiddetli bir şekilde sarsıldığını hissetiklerini söyledi. Tümentunç, "Biz buradaki iş hanında çalışıyoruz. Benim de burada bir çay ocağı işletmem var. Eşim içerideydi. Ben de dışarıdaydım. Eşim içeriden 'deprem oluyor' diye bağırmaya başlayınca ben de içerden eşimi çıkardım. Şuradaki kolonların yerden kalktığını ve beton blokların düştüğünü, limandan konteynerlerin düştüğünü gördüm. Kendimizi buraya attık ardından ikinci büyük sarsıntı oldu. Allah'tan burada kimse yoktu ancak bir çok araç hasar aldı. Bizim de talihimiz işte işimizden gücümüzden olduk" dedi.

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