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    İzmir depreminde yıkılan Rızabey Apartmanı'ndaki ölüm ve yaralanmalara ilişkin sanıklar hakim karşısında

    Giriş Tarihi: 03.09.2021, 16:30

    İzmir'deki depremde yıkılan binalardan Rıza Bey Apartmanı'ndaki ölüm ve yaralanmalara ilişkin, haklarında "bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan dava açılan 4'ü tutuklu 9 sanığın yargılanmasına başlandı. Apartmanın eski yöneticilerinden tutuksuz sanık A.C.A, "2012'de Bayraklı Belediyesinden binanın riskli olduğuna dair rapor aldım ve panoya astım. Raporda 'Dokuz Eylül Üniversitesi'nden zemin etüdü ile ilgili acele görüş alınsın' denildi. Çoğunluğu sağlayamadığımız için rapor başvurusu yapmadık" dedi. Detayları A Haber'den Vural Efecik aktardı.

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