İzmir depreminin mucize bebeği Ayda'dan mesaj var: Ben iyiyim

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/izmir-depreminin-mucize-bebegi-aydadan-mesaj-var-ben-iyiyim" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

İzmir'de meydana gelen depremin ardından yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından 91 saat sonra çıkarılan ve geçen 7 Kasım Cumartesi taburcu edilen 3 yaşındaki Ayda Gezgin, sosyal medyadan paylaşılan bir görüntüde, "Ben çok iyiyim" dedi.

Seferihisar açıklarında meydana gelen depremde annesiyle birlikte yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın enkazı altında kalan Ayda Gezgin, 91 saat sonra canlı olarak çıkarılarak depremin simgelerinden biri oldu. Ege Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gördükten sonra geçen 7 Kasım Cumartesi taburcu edilen küçük Ayda'nın sosyal medyada yeni görüntüleri yayınlandı. Babasının ve erkek kardeşinin de görüldüğü videoda Ayda'nın kameraya el sallayıp, "Ben çok iyiyim" demesi yer alıyor.