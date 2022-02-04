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    Yeniasır TV Yaşam İzmir Dikili'de yüzerken buldu! Ekipler hemen harekete geçti

    İzmir Dikili'de yüzerken buldu! Ekipler hemen harekete geçti

    Giriş Tarihi: 04.02.2022, 10:47

    İzmir'in Dikili ilçesinde eşine az rastlanır bir olay gerçekleşti. ABD'de bir müzik şirketinde yazılımcı olarak çalışan bilgisayar mühendisi Denem Orhun (39), yaklaşık 1,5 yıl önce eşiyle birlikte tatil için geldiği İzmir'in Dikili ilçesinde dalış yaparken su altında yuvarlak kolonlara rastladı. Orhun, kolonların dronla çektiği görüntüsünü Bergama Antik Kenti kazı ekibine gösterdi. Kolonların Akalılar tarafından kurulan Atarneus Antik Kenti'ne ait liman olduğu belirlenirken, bölge 1'inci derece sit alanı ilan edildi.

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