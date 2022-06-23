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    İzmir Dikili'deki kıskançlık kavgasında kan aktı! Oğlunu bıçaklayan kişiyi öldürdü

    Giriş Tarihi: 23.06.2022, 10:03

    Dün akşam Dikili'nin Çandarlı Mahallesi'nde Şaban Yılmaz ile aralarında husumet bulunan V.Y. tartıştı. Kavgaya dönüşen olayda Şaban Yılmaz, V.Y'yi bıçakla yaraladı. Kavgayı haber alan baba R.Y, oğlunun yaralandığını görünce Şaban Yılmaz'a tabanca ile ateş etti. Şüpheli baba ile yaralı oğlu olay yerinden kaçtı.

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    İzmir'in Dikili ilçesinde iki kişi arasında çıkan kıskançlık tartışmasında bıçaklanarak yaralanan şahsın olay yerine gelen babası, oğlunu bıçaklayan kişiyi tabancayla vurarak öldürdü. Yaralı hastanede tedavini altına alınırken, cinayet şüphelisi baba da gözaltına alındı.

    Olay, dün saat 22.00 sıralarında Çandarlı Mahallesi Sahil Plaj Caddesi Kumsalında meydana geldi. İddiaya göre, yanında çalıştırdığı sekreterini Şaban Yılmaz'dan (38) kıskanan ve bu konudan dolayı aralarında husumet oluşan ikili arasında sahilde sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Yılmaz, V.Y.'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.



    OĞLUNU BIÇAKLAYAN ŞAHSI ÖLDÜRDÜ
    V.Y., kanlar içerisinde yere yığılırken, olay yerine gelen yaralı şahsın babası R.Y., de oğlunu bıçaklayan Şaban Yılmaz'a kendisine ait ruhsatsız tabanca ile ateş etti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

    CİNAYETİN ARDINDAN KAÇARKEN BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ
    Yaşanan cinayetin ardından yaralı V.Y., ve babası R.Y., olay yerinden kaçtı. Cinayet şüphelisi R.Y., olay yerinden kaçarken, sahilde bulunan bir vatandaş tarafından anbean cep telefonu kamerası ile kayda alındı. Görüntülerde, şüphelinin hızla koşarak olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.



    BABA-OĞUL SUÇ ALETİ İLE YAKALANDILAR
    Öte yandan, jandarma ekiplerince olay yerinden kaçan baba-oğul kısa sürede suç aleti tabanca ile yakalandı. Hayati tehlikesi bulunmayan yaralı V.Y., Bergama Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, gözaltına alınan babası da ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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