İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda ilk kez kaplan doğdu! İşte video görüntüleri

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İzmir Doğal Yaşam Parkı, ilk kez bir kaplan doğumuna ev sahipliği yaptı. Parkta doğan ilk kaplan olma özelliğini taşıyan kaplan, annesiyle özel bir alanda günlerini geçiriyor. İşte görüntüler...

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre parkta bulunan 9 yaşındaki Kartal ve 6 yaşındaki Nazlı ismi verilen kaplanların 6 Aralık'ta dişi yavrusu dünyaya geldi.

Parkta doğan ilk kaplan olma özelliğini taşıyan kaplan, annesiyle özel bir alanda günlerini geçiriyor.

İzmir Doğal Yaşam Parkı, 138 tür ve 2 bin 680 hayvana ev sahipliği yapıyor.

AA / DHA