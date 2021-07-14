  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Yaşam İzmir Foça'da makilik ve ormanlık alanda yangın! 1 uçak 5 helikopterle kontrol altına alındı

    İzmir Foça'da makilik ve ormanlık alanda yangın! 1 uçak 5 helikopterle kontrol altına alındı

    Giriş Tarihi: 14.07.2021, 09:29

    Son dakika... İzmir'in Foça ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı, uçak ve helikopterle alarma geçti. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

    Foça'nın Yenifoça Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki makilik ve ormanlık alanda sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

    İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 uçak, 5 helikopter ve 12 arazöz sevk edildi.

    Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

    Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    İzmir Foça'da makilik ve ormanlık alanda yangın! 1 uçak 5 helikopterle kontrol altına alındı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Denizli'deki yangında sabotaj şüphesi
    Denizli'deki yangında sabotaj şüphesi
    Altınoluk'ta esrarengiz olay! Birden gökyüzünde belirdi
    Altınoluk'ta esrarengiz olay! Birden gökyüzünde belirdi
    Balıkesir'de tur teknesi alev aldı
    Balıkesir'de tur teknesi alev aldı
    Orman kahramanları çalılarla yangının büyümesini engelledi
    Orman kahramanları çalılarla yangının büyümesini engelledi
    Kadın hırsızlık çetesi alarm sökücüyle bin liralık elbise çaldı
    Kadın hırsızlık çetesi alarm sökücüyle bin liralık elbise çaldı
    Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher makamında şehit edildi
    Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher makamında şehit edildi
    Denizli'deki yangında sabotaj şüphesi
    Denizli'deki yangında sabotaj şüphesi
    Altınoluk'ta esrarengiz olay! Birden gökyüzünde belirdi
    Altınoluk'ta esrarengiz olay! Birden gökyüzünde belirdi
    Balıkesir'de tur teknesi alev aldı
    Balıkesir'de tur teknesi alev aldı
    Orman kahramanları çalılarla yangının büyümesini engelledi
    Orman kahramanları çalılarla yangının büyümesini engelledi
    Kadın hırsızlık çetesi alarm sökücüyle bin liralık elbise çaldı
    Kadın hırsızlık çetesi alarm sökücüyle bin liralık elbise çaldı
    Manisa'da 6 farklı noktada çıkan yangında 15 hektar alan zarar gördü
    Manisa'da 6 farklı noktada çıkan yangında 15 hektar alan zarar gördü