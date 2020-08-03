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    İzmir Foça'da tekne faciası: 4 kişi hayatını kaybetti

    Giriş Tarihi: 03.08.2020, 13:12

    İzmir Foça'da tekne battı, Sahil Güvenlik tarafından 4 kişinin cesedine ulaşılırken 5 kişi sağ kurtarıldı. Kurtarılanların ifadesinden yola çıkan Sahil Güvenlik ekipleri, kayıp olduğu anlaşılan 8 yaşındaki Çınar Ege Göksun için ise bölgedeki arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

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