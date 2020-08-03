İzmir Foça'da tekne faciası: 4 kişi hayatını kaybetti

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/izmir-focada-tekne-faciasi-4-kisi-hayatini-kaybetti" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

İzmir Foça'da tekne battı, Sahil Güvenlik tarafından 4 kişinin cesedine ulaşılırken 5 kişi sağ kurtarıldı. Kurtarılanların ifadesinden yola çıkan Sahil Güvenlik ekipleri, kayıp olduğu anlaşılan 8 yaşındaki Çınar Ege Göksun için ise bölgedeki arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.