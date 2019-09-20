 BİZE ULAŞIN
yeniasir.com.tr Anasayfa
Yeniasır Tv > Yaşam > İzmir Gaziemir'de daireden kötü kokular gelince...

İzmir Gaziemir'de daireden kötü kokular gelince...

Giriş Tarihi: 20.09.2019, 08:43

İzmir'in Gaziemir ilçesinde, yalnız yaşadığı öğrenilen Mustafa Zorlu, oturduğu dairenin banyo kısmında ölü bulundu. Yaklaşık 5 gün önce öldüğü tahmin edilen Zorlu'nun cenazesi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir Gaziemir'de daireden kötü kokular gelince... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

EN YENİ VİDEOLAR

Çatı katında panter şoku
Çatı katında panter şoku
DEAŞ'ın infazcısı İzmir'de yakalandı
DEAŞ'ın infazcısı İzmir'de yakalandı
Manisa'daki feci kaza kamerada
Manisa'daki feci kaza kamerada
Denizli'de kontrolden çıkan otomobil 11 araca çarptı! O anlar güvenlik kamerasına böyle yansıdı...
Denizli'de kontrolden çıkan otomobil 11 araca çarptı! O anlar güvenlik kamerasına böyle yansıdı...
Bağlılık Aslı filmi fragmanı
Bağlılık Aslı filmi fragmanı
İzmir'de çevre felaketi! Gediz Nehri'nde balıklar telef oldu
İzmir'de çevre felaketi! Gediz Nehri'nde balıklar telef oldu
Çatı katında panter şoku
Çatı katında panter şoku
Manisa'daki feci kaza kamerada
Manisa'daki feci kaza kamerada
Denizli'de kontrolden çıkan otomobil 11 araca çarptı! O anlar güvenlik kamerasına böyle yansıdı...
Denizli'de kontrolden çıkan otomobil 11 araca çarptı! O anlar güvenlik kamerasına böyle yansıdı...
İzmir'de çevre felaketi! Gediz Nehri'nde balıklar telef oldu
İzmir'de çevre felaketi! Gediz Nehri'nde balıklar telef oldu
Cep telefonları nasıl klonlanıyor?
Cep telefonları nasıl klonlanıyor? Uzmanlardan kritik uyarılar!
Milli Savunma Bakanlığı paylaştı! Türk Yıldızlarının kokpit görüntüleri nefes kesti
Milli Savunma Bakanlığı paylaştı! Türk Yıldızlarının kokpit görüntüleri nefes kesti