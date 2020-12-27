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    Yeniasır TV Yaşam İzmir hafta sonu kısıtlaması ile sessizliğe büründü

    İzmir hafta sonu kısıtlaması ile sessizliğe büründü

    Giriş Tarihi: 27.12.2020, 13:57

    Koronavirüs tedbirleri kapsamında, hafta sonu tüm yurtta uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması ile birlikte İzmir'e sessizlik hakim oldu. İzmir'de normal zamanlarda insan yoğunluğu olan Şair Eşref Bulvarı, Gaziler Caddesi, Cumhuriyet Bulvarı ve Alsancak Garı çevresinin boş kaldığı görüldü. Kısıtlama ile birlikte vaka ve yoğun bakım hasta sayılarında düşüşler yaşandı. Detayları A Haber'den Sefer Ayçe aktardı.

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