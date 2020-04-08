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    Yeniasır TV Yaşam İzmir hava durumu! Meteoroloji'den son dakika duyurusu! 8 Nisan Çarşamba hava durumu

    İzmir hava durumu! Meteoroloji'den son dakika duyurusu! 8 Nisan Çarşamba hava durumu

    Giriş Tarihi: 08.04.2020, 10:43

    Bugün İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin güney, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu, Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Malatya, Elazığ ve Şırnak çevrelerinin sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte 8 Nisan Çarşamba hava durumu...

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