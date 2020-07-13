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    İzmir hava durumu! Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı! İşte 13 Temmuz Pazartesi hava durumu...

    Giriş Tarihi: 13.07.2020, 16:52

    Bugün İzmir'de hava nasıl olacak? Ege'de yağış bekleniyor mu? Hava sıcaklıkları artacak mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Tokat ve Ordu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu'nun kıyı kesimleri ile Giresun'un doğu ve Trabzon'un batı ilçeleri ile Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²), Rize ve Artvin çevreleri ile Trabzon'un doğu ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m²) olması bekleniyor. İşte 13 Temmuz Pazartesi hava durumu...

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