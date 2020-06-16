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    İzmir hava durumu! Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı! İşte 16 Haziran Salı hava durumu...

    Giriş Tarihi: 16.06.2020, 11:02

    İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trakya Kesimi, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri ile İstanbul Sakarya, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte 16 Haziran Salı hava durumu...

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