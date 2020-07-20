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    İzmir hava durumu! Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı! İşte 20 Temmuz Pazartesi hava durumu...

    Giriş Tarihi: 20.07.2020, 10:41

    İzmir'de hava bugün nasıl olacak? Sıcaklıklar artacak mı? Hangi illerde yağış bekleniyor? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trakya, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte 20 Temmuz Pazartesi hava durumu...

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