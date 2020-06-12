İzmir Karabağlar'da sağanak ve dolu dükkanları vurdu! Vatandaşlar isyan etti

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İzmir'de sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Karabağlar ilçesinde dere kenarında bulunan bazı dükkan ve otomobilleri su bastı. Yağmurun durmasıyla suların çekilmesinin ardından vatandaşlar, dükkan ve otomobillerindeki suları tahliye etmeye çalıştı.