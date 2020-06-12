İzmir'de sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Karabağlar ilçesinde dere kenarında bulunan bazı dükkan ve otomobilleri su bastı. Yağmurun durmasıyla suların çekilmesinin ardından vatandaşlar, dükkan ve otomobillerindeki suları tahliye etmeye çalıştı.
İzmir Karabağlar'da sağanak ve dolu dükkanları vurdu! Vatandaşlar isyan etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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