  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Yaşam İzmir Karaburun'daki orman yangını 14 saat sonra kontrol altındayangını

    İzmir Karaburun'daki orman yangını 14 saat sonra kontrol altındayangını

    Giriş Tarihi: 14.08.2021, 22:56

    İzmir’in Karaburun ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık 14 saatlik müdahalesi sonucunda kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

    Yangın, saat 07.30 sıralarında Karareis yolu mevkiinde meydana geldi. Ormanlık alandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine ilk etapta bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter ve 3 arazöz sevk edildi.

    Alevlerin gün içerişinde kısmen kontrol altına alınmasının ardından bölgede 2 helikopter ve 10 arazöz ile çalışmalara devam edildi. Hava kararmadan helikopter sayısı tekrardan 3'e çıkarılırken, karadan da 8 arazöz ile rüzgarın etkisiyle zaman zaman parlayan alevleri kontrol altına alma çalışmaları aralıksız sürdürüldü.

    İzmir'de bir yangın daha! Bergama'da alevler kontrol altında

    Havanın kararmasıyla karadan devam edilen müdahalede, alevler yaklaşık 14 saat sonra kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

    İzmir'de art arda yangınlar! Menderes'teki yangın kontrol altında

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    İzmir Karaburun'daki orman yangını 14 saat sonra kontrol altındayangını haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Hayatını böyle kurtardı! Hayalet ağlara dolandığını görünce...
    Hayatını böyle kurtardı! Hayalet ağlara dolandığını görünce...
    Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağı düştü
    Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağı düştü
    Çeşme'de orman yangını! Ekipler seferber oldu!
    Çeşme'de orman yangını! Ekipler seferber oldu!
    Eğlenmeye gitti sevgilisi karşısında görünce çıldırdı! Gazinoyu defalarca taradı
    Eğlenmeye gitti sevgilisi karşısında görünce çıldırdı! Gazinoyu defalarca taradı
    Denizli'de düğün cinayeti! Canlı yayın sonrası teslim oldu
    Denizli'de düğün cinayeti! Canlı yayın sonrası teslim oldu
    Başkan Erdoğan afet bölgesinde net konuştu: Devlet yanınızda afetleri aşacağız
    Başkan Erdoğan afet bölgesinde net konuştu: Devlet yanınızda afetleri aşacağız
    Hayatını böyle kurtardı! Hayalet ağlara dolandığını görünce...
    Hayatını böyle kurtardı! Hayalet ağlara dolandığını görünce...
    Foça yangını kontrol altına alındı
    Foça yangını kontrol altına alındı
    Polis memuru damat dehşet saçtı
    Polis memuru damat dehşet saçtı
    Marmaris'in son hali yürekleri burktu! İşte yangın sonrası görüntüleri
    Marmaris'in son hali yürekleri burktu! İşte yangın sonrası görüntüleri
    Çanakkale’de insansız helikopter düştü
    Çanakkale’de insansız helikopter düştü
    Bodrum'dan yeniden dumanlar yükseliyor! Rüzgarın etkisiyle evlere ilerliyor
    Bodrum'dan yeniden dumanlar yükseliyor! Rüzgarın etkisiyle evlere ilerliyor