İzmir Karşıyaka'da asfalt isyanı!

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İzmir'de altyapı, çöp, yol sorunu vatandaşı canından bezdirmişken yaşanan son olay isyan ettirdi. Karşıyaka Belediyesi Kılıçdaroğlu'nun geçeceği yolu asfaltlayıp, arka sokağı ise çamur ve çukurla bırakması vatandaştan büyük tepki aldı. Vatandaş adeta köstebek yuvasına gelmiş olan yolların bir an önce düzeltilmesini istiyor.