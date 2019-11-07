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İzmir Karşıyaka'da otomobil takla attı! Sürücü 259 promil alkollü çıktı

Giriş Tarihi: 07.11.2019, 09:06

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde 259 promil alkollü sürücünün kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Takla atan araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken, trafik normal seyrine döndü.

Kaza, gece saatlerinde ilçeye bağlı Anadolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karşıyaka'dan Konak istikametine gitmekte olan ve 259 promil alkollü olduğu öğrenilen sürücü Murat Ş. (45) idaresindeki 35 LU 843 plakalı otomobil, seyir halindeyken kontrolden çıkarak önce refüje çarptı ardından takla attı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbar etmesi üzerine olay yerine polis ekipleri, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı alkollü sürücü, daha sonra Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Trafik polisleri cadde üzerine güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri ise araçta oluşabilecek herhangi bir yanma olasılığına karşın hazır bulundu. Takla atan araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken, trafik normal seyrine döndü.

Öte yandan, otomobil sürücüsünün hayati tehlikesi bulunmazken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

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