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    Yeniasır TV Yaşam İzmir kırmızıya döndü! İşte artışın nedeni....

    İzmir kırmızıya döndü! İşte artışın nedeni....

    Giriş Tarihi: 21.03.2021, 10:31

    Sağlık Bakanlığı haftalık koronavirüs risk haritasını paylaştı. Vaka sayılarında artış yaşanan illerin arasında İzmir de bulunuyor. Bakan Koca tarafından açıklanan sayılara göre geçen hafta 78,57 olan 100 bin kişide görülen vaka sayısı İzmir'de bu hafta 111,41'e yükseldi. Peki İzmir'de vaka artışının nedeni ne? A Haber'den İbrahim Alayont detayları aktardı.

    İzmir Valisi Köşger'den flaş açıklama

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