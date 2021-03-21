İzmir kırmızıya döndü! İşte artışın nedeni....

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Sağlık Bakanlığı haftalık koronavirüs risk haritasını paylaştı. Vaka sayılarında artış yaşanan illerin arasında İzmir de bulunuyor. Bakan Koca tarafından açıklanan sayılara göre geçen hafta 78,57 olan 100 bin kişide görülen vaka sayısı İzmir'de bu hafta 111,41'e yükseldi. Peki İzmir'de vaka artışının nedeni ne? A Haber'den İbrahim Alayont detayları aktardı.